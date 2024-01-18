Наче у Зоряних війнах: бійці 47 бригади за допомогою Bradley розібрали російський танк Т-90М ''Прорив'' (відео)

На Авдіївському напрямку фронту бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ знищили модернізований бойовий танк окупантів Т-90М "Прорив".

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По ворожій техніці відпрацював екіпаж бойової машини піхоти Bradley. Відео знищення танку потрапило у мережу.

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У 47 бригаді зауважили, що події розвивалися в районі Степового, що на Авдіївському напрямку.

"Перемогла американська техніка. Екіпаж 47 ОМБр вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без зупинки крутитися башта. А наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона", – прокоментували бійці це відео.

Нагадаємо, бійці ССО за допомогою мінометів знищили російську групу біля Авдіївки.

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