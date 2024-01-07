'Прямим попаданням': бійці ССО знищили російську групу біля Авдіївки (відео)

Бійці з Сил спеціальних операцій знищили російську групу на підступах до Авдіївки Донецької області. Ворога вдалося ліквідувати за допомогою мінометів.

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Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram. Зазначили, що ворог не полишає спроб просунутися на Авдіївському напрямку.

Наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат, йдеться у повідомленні.

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Оператори восьмого окремого полку ССО зафіксували переміщення групи ЗС РФ у складі чотирьох осіб під час нічного спостереження.

"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності", – сказав оператор "Флай".

З його слів, мінометними моментально відреагували на ворожу групу та за декілька хвилин "прямим попаданням" її було знищено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як на Авдіївському напрямку воїнами ССО було знешкоджено розвідувальну групу російських бойовиків.

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