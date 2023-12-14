Снайпери ССО знищили розвідувальну групу окупантів: відео

На Авдіївському напрямку знешкоджено розвідувальну групу російських бойовиків. Ворог намагався просунутися в глибину позицій Сил оборони.

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Як повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій, снайпери 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження в районі Авдіївки "зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутися в глибину позицій Сил оборони".

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"Оператори ССО відкрили вогонь по противнику та зупинили його. Втрати ворога склали чотири одиниці живої сили", – йдеться у повідомленні.

У ССО також показали роботу своїх бійців на Куп'янському напрямку. Тут оператори 3-го окремого полку провели спеціальну розвідку та виявили позиції, техніку і "скупчення живої сили противника".

Було скореговано та завдано вогневих уражень по ворожих цілях.

Нагадаємо, військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили терикон у Горлівці від російських окупантів. Ця територія була окупована з 2014 року.

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