Снайперы ССО уничтожили разведывательную группу оккупантов: видео

На Авдеевском направлении обезврежена разведывательная группа российских боевиков. Враг пытался продвинуться в глубину позиций Сил обороны.

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Как сообщили в командовании Сил специальных операций, снайперы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения в районе Авдеевки "зафиксировали вражескую разведывательную группу, пытавшуюся продвинуться в глубину позиций Сил обороны".

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"Операторы ССО открыли огонь по противнику и остановили его. Потери врага составили четыре единицы живой силы", – говорится в сообщении.

В ССО также показали работу бойцов на Купянском направлении. Здесь операторы 3-го отдельного полка провели специальную разведку и обнаружили позиции, технику и "скопление живой силы противника".

Были скорректированы и нанесены огневые поражения по враждебным целям.

Напомним, военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбили террикон в Горловке от российских оккупантов. Эта территория была оккупирована с 2014 года.

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