"Наши герои": Зеленский показал видео, где ВСУ отразили террикон в Горловке, оккупированной с 2014 года

Военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, отмеченной своим героическим спасенным терриконом в Горловке от русских окупантов.

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Штурмовики успешно взяли позиции врага, и теперь над завоеванным терриконом в городе гордо висит флаг Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина! Украина!" – написал глава государства.

Президент также поделился видео с героическими защитниками.

"С Днем Сухопутных войск Украины! Позади нас – наша украинская Горловка. Наш Донецк. Донбасс – это Украина! Мы обязательно победим!" – заверили они, разворачивая на вершине террикона сине-желтый флаг.

Воины также обещали, что скоро сине-желтый флаг будет развеваться и над самой Горловкой, а также над другими городами Украины, которые находятся под оккупацией России.

В ходе операции защитники также пополнили обменный фонд, захватив в плен пятерых окупантов на терриконе.

Напомним, россия дронами обстреляла портовую инфраструктуру.

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