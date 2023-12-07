Атаковали два часа: Россия дронами обстреляла портовую инфраструктуру, погиб водитель фуры

Оккупанты ночью 7 декабря выпустили по Украине 18 дронов-камикадзе, подавляющее число которых атаковало Измаильский район Одесской области. Силы ПВО сбили 15 беспилотников, однако произошли попадания.

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По данным Сил обороны Юга Украины, российские боевики атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья. Отмечается, что россияне при атаках использовали особенности ландшафта и близость государственной границы.

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"Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы. Направив БпЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма через левобережную Херсонщину, пытался обойти системы ПВО, но на Николаевщине три дрона-камикадзе были уничтожены." Следующей волной врага были уничтожены. , – говорится в сообщении Сил обороны.

В результате попадания дронов в припортовую инфраструктуру повреждены складские помещения, элеватор, грузовые автомобили, возник пожар, который пожарные уже потушили.

Стало известно, что один из водителей грузовика погиб.

Напомним, 5 декабря бойцы Сил обороны Украины "приземлили" российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по Одесщине.

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