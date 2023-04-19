Як повернути первозданний вигляд білим кросівкам: саморобна паста

Одне з основних трендів весни – білі кросівки. Однак, їх миття може стати справжньою неприємністю, оскільки біле взуття може швидко забруднюватися та втрачати свій колір. Проте, існує лайфхак, який допоможе повернути кросівки до життя за допомогою засобів, які майже завжди є під рукою у будинку. Про це пише Express.

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Керівниця екологічно чистого бренду засобів для чищення, Сью Колдуелл, поділилася своїм секретом чистки білих кросівок. За її словами, для цього не потрібно використовувати хімічні засоби або продукти, які можна придбати в магазинах.

Щоб повернути білий колір кросівок, необхідно змішати харчову соду, оцет та гарячу воду в ємності у рівних частках до утворення пасти. Суміш почне шипіти – це нормальна реакція. Далі потрібно нанести пасту на взуття та залишити на кілька хвилин. Після цього необхідно втерти суміш у матеріал круговими рухами, використовуючи стару зубну щітку або щітку із жорсткою щетиною.

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На завершення потрібно підчистити взуття всередині, щоб позбутися неприємного запаху, та змити залишки пасти гарячою водою. Після цих простих дій, білі кросівки знову засяють своєю білизною та чистотою.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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