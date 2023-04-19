Как вернуть первозданный вид белым кроссовкам: самодельная паста

Один из основных трендов весны – белые кроссовки. Однако их мытье может стать настоящей неприятностью, поскольку белая обувь может быстро загрязняться и терять свой цвет. Однако существует лайфхак, который поможет вернуть кроссовки к жизни с помощью средств, которые почти всегда находятся под рукой в доме. Об этом пишет Express.

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Руководитель экологически чистого бренда чистящих средств, Сью Колдуэлл, поделилась своим секретом чистки белых кроссовок. По ее словам, для этого не следует использовать химические средства или продукты, которые можно приобрести в магазинах.

Чтобы вернуть белый цвет кроссовок, необходимо смешать пищевую соду, уксус и горячую воду в емкости в равных долях до образования пасты. Смесь начнет шипеть – это нормальная реакция. Затем нужно нанести пасту на обувь и оставить на несколько минут. После этого необходимо втереть смесь в материал круговыми движениями, используя старую зубную щетку или щетку с жесткой щетиной.

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В завершение нужно подчистить обувь внутри, чтобы избавиться от неприятного запаха, и смыть остатки пасти горячей водой. После этих простых действий, белые кроссовки снова засияют своим бельем и чистотой.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Существуют проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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