Як поводити себе при зустрічі зі змією: важливі поради від експертів

Влітку ризик зустріти змію стає більшим. Їх можна в лісах, біля річок та на морських курортах. В Україні нараховується 11 видів змій, з яких лише три є отруйними. Усі ці види належать до роду гадюк, зокрема гадюки звичайної, гадюки Нікольського та степової гадюки.

Крім отруйних, також зустрічаються безотруйні змії, такі як вужі, полози та мідянки. Укуси цих рептилій можуть бути болючими, але практично не становлять небезпеки для людини. Більшість змій не є агресивними та бояться людей. Зазвичай змія не нападає, якщо її не турбувати. Багато людей отримують укуси рептилій, коли наступають на них у високій траві.

Найпоширенішим видом отруйної змії в Україні є гадюка звичайна. Вона може зустрічатися майже скрізь, але найчастіше вибирає сонячні місця. Ці рептилії люблять отримувати сонячні ванни. Довжина тіла гадюки звичайної зазвичай не перевищує 65 см. Впізнати їх можна за зигзагоподібним малюнком на спині та вертикальною зіницею.

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Степова гадюка зустрічається рідко в степах, південних лісостепах та Карпатах. Це найбільш отруйний вид змії в Україні, але все ж не є смертельно небезпечним. Її можна відрізнити від звичайної гадюки за світлішим забарвленням, бежевим черевцем та більшим розміром.

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Як поводитись при зустрічі зі змією

При зустрічі зі змією слід дотримуватися певних правил поведінки. Перш за все, необхідно уникати спровокування тварини і у жодному разі не торкатися її. Найкраще дозволити змії відійти або самим спокійно відійти. Змії бояться людей і намагаються уникнути контакту з ними. Якщо змія виділяє загрозливі звуки, необхідно утримуватися від різких рухів та повільно відступити. При поході в місця, де можуть проживати змії, рекомендується носити щільні штани з закритими щиколотками.

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