Як візуально розширити простір малої кухні: порада дизайнерів

Власники невеликих кухонь часто стикаються з проблемою обмеженого простору для приготування їжі. Однак іноді вони ускладнюють собі життя, розміщуючи зайві предмети на кухні.

Про це пише радіотрек.

У невеликій кухні рекомендується прибрати стіл, адже цей предмет займає найбільше місця. Це дозволить зробити простір більшим.

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Можливо, у вас виникає питання: де ж тоді обідати? Експерти вважають, що варто створити невелику зону для прийому їжі у вітальні. Щодо приготування їжі, для цього буде достатньо наявності стільниці.

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Якщо ви все ж таки не можете обійтися без столу, то краще обрати компактний стіл або розсувний варіант. Також можливо розглянути встановлення настінного розкладного столу, який заощадить простір.

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