Чудовий перекус: Як смачно приготувати свіжі кабачки в клярі

Кабачки є універсальними овочами, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв, таких як млинці, оладки, рулети та торти з начинкою. Один з блогерів, присвячених спорту та здоровому харчуванню, поділився в Instagram рецептом кабачків у яєчному клярі з сметанним соусом.

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Інгредієнти:

1 шт кабачка;

4 ст. л. сметани;

50 г твердого сиру;

3 ст. л. борошна;

1 шт яйце;

сіль, сушені трави.

Соус:

2-3 ст. л. сметани;

1-2 зубчики часнику;

сіль.

Спосіб приготування:

Помийте кабачок та поріжте його на соломку. Посоліть порізані овочі, перемішайте та залиште протягом 10 хвилин. Потім просушіть кабачки за допомогою паперових рушників; Для кляру змішайте яйце, сушену зелень, сіль, сметану та борошно. Перемішайте усе за допомогою вінчика. Натріть сир на терці і додайте його до кляру. Перемішайте; Занурте кожен кабачок спочатку у борошно, а потім у кляр. Посмажте їх на добре розігрітій олії на сковороді; Для приготування соусу вичавіть часник через прес, а потім змішайте його зі сметаною та сіллю. Все перемішайте.

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