Как вкусно приготовить свежие кабачки в кляре

Кабачки представляют собой универсальные овощи, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд, таких как блины, оладьи, рулеты и торты с начинкой. Один из блоггеров, посвященных спорту и здоровому питанию, поделился в Instagram рецептом кабачков в яичном кляре со сметанным соусом.

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Ингредиенты:

1 шт кабачка;

4 ст. л. сметаны;

50 г твердого творога;

3 ст. л. муки;

1 шт яйцо;

соль, сушеные травы.

Соус:

2-3 ст. л. сметаны;

1-2 зубчика чеснока;

соль.

Способ приготовления:

Вымойте кабачок и порежьте его на соломку. Посолите порезанные овощи, перемешайте и оставьте в течение 10 минут. Затем просушите кабачки с помощью бумажных полотенец; Для кляра смешайте яйцо, сушеную зелень, соль, сметану и муку. Перемешайте все с помощью венчика. Натрите творог на терке и добавьте его в кляр. Перемешайте; Окуньте каждый кабачок сначала в муку, а затем в кляр. Пожарьте их на хорошо разогретом масле на сковороде; Для приготовления соуса выжмите чеснок через пресс, затем смешайте его со сметаной и солью. Все перемешайте.

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