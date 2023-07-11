Как вкусно приготовить свежие кабачки в кляре
Кабачки представляют собой универсальные овощи, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд, таких как блины, оладьи, рулеты и торты с начинкой. Один из блоггеров, посвященных спорту и здоровому питанию, поделился в Instagram рецептом кабачков в яичном кляре со сметанным соусом.
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Ингредиенты:
- 1 шт кабачка;
- 4 ст. л. сметаны;
- 50 г твердого творога;
- 3 ст. л. муки;
- 1 шт яйцо;
- соль, сушеные травы.
Соус:
- 2-3 ст. л. сметаны;
- 1-2 зубчика чеснока;
- соль.
Способ приготовления:
- Вымойте кабачок и порежьте его на соломку. Посолите порезанные овощи, перемешайте и оставьте в течение 10 минут. Затем просушите кабачки с помощью бумажных полотенец;
- Для кляра смешайте яйцо, сушеную зелень, соль, сметану и муку. Перемешайте все с помощью венчика.
- Натрите творог на терке и добавьте его в кляр. Перемешайте;
- Окуньте каждый кабачок сначала в муку, а затем в кляр. Пожарьте их на хорошо разогретом масле на сковороде;
- Для приготовления соуса выжмите чеснок через пресс, затем смешайте его со сметаной и солью. Все перемешайте.
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