Як обрати свій ідеальний аромат парфумів: експерти поділились геніальним лайфхаком

Щоб підібрати свій ідеальний аромат, який ми зможемо носити щодня, варто для початку його обрати.

Всі ми часто бачимо банки з кавовими зернами на полицях поруч із тестерами парфумів. Зазвичай ми сподіваємось, що запах кави прибере всі інші аромати, які ми відчули, обираючи парфуми.

Про це пише radiotrek.

Проте фахівці-парфумери стверджують, що це насправді не допомагає. Навпаки, це може збити нас з пантелику.

Кава не відновить нюхові рецептори, а лише перевантажить їх і ще більше змішає запахи, погіршивши нашу здатність відчувати аромати.

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Відтак, зважаючи на те, що кава також має потужний аромат, ми вже вдихаємо його через "втомлений" ніс. В результаті, такий підхід призводить до головного болю.

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Але, якщо кава не допоможе “прочистити" ніс, то як тоді обрати аромат, який підійде саме вам?

Є спосіб, який за словами фахівців працює найефективніше:

Беріть з собою до магазину пляшку чистої води та, після перевірки кожного парфуму, робіть один невеличкий ковток води. Так ваш ніс залишиться в чутливому стані, і ви зможете точно обрати свій ідеальний парфум.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати хороші парфуми.

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