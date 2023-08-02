Як наносити парфуми, щоб був шлейф та довше тримались: лайфхак від парфумерів

Після нанесення парфумів ми часто відчуваємо аромат на собі, але не впевнені в тому, що їх чують інші. Або ж всі оточуючі повідомляють, про те, що відчувають аромат ваших парфумів в той час, як ви його не помічаєте.

Якщо якась із цих історій дуже знайома, дотримуйтесь корисного лайфхаку від парфумерів. Щоб аромати поширювались однаково ефективно як на вас, так і на оточуючих, наносити парфуми слід на одну таємній точці тіла, про яку розповість ukr.media.

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Мова йде не про зап'ястя або шию, де зазвичай ми розпилюємо парфуми, а про задню сторону руки. При розпилюванні парфумів в цій області, під час рухів і жестикуляції під час спілкування, аромат поширюється однаково на вас і вашого співрозмовника. Цей простий прийом допоможе забезпечити рівномірне поширення аромату і зробить вашу присутність ще приємнішою для всіх навколо.

Як зробити парфуми стійкішими

Щоб парфуми тримались довше, нанесіть на зап’ястя та шию трохи жирного крему, а вже на нього розпиліть парфуми. Жирна основа зробить аромат більш стійким.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми.

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