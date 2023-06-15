Як виростити величезні та гарні троянди: лайфхак з картоплею

Троянди є чудовим подарунком на будь-яке свято. Чоловіки часто витрачають значні кошти на квіти, щоб зробити приємно своїм жінкам. Проте, зрізані квіти не здатні прожити довге життя. Якщо ви хочете заощадити гроші і подарувати дорогоцінній людині троянду, яка буде цвісти нескінченно, ми пропонуємо вам цей винахідливий метод вирощування троянд вдома.

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Що вам знадобиться:

Троянда;

Картопля;

Дриль;

Горщик;

Земля;

Пластикова пляшка.

Як виростити троянду вдома:

Оберіть троянду, яку бажаєте посадити, і видаліть всі листочки з неї; Обріжте бутон та нижню частину стебла троянди, залишивши близько 3 см; Зробіть нахилений зріз на стеблі під кутом 45 градусів; Візьміть картоплю і, використовуючи дриль, створіть отвір такого розміру, щоб стебло троянди помістилося в ньому; Пам'ятайте, що отвір має бути достатньо малим, щоб троянда стояла стійко; Візьміть горщик і наповніть його землею, створюючи шар товщиною 5 см; Розмістіть картоплю з трояндою у горщику і заповніть його землею; Відріжте нижню частину пластикової пляшки і закрийте нею стебло троянди, використовуючи верхню частину пляшки; Це створить ефект парнику; Щоб не переливати воду на саме стебло, поливайте рослину навколо пластикової пляшки; Тепер лише сподівайтеся, що все пройде успішно, і ви отримаєте вражаючу троянду. Перші пагони повинні з'явитися досить швидко. Цей трюк можна використовувати з будь-якими сортами троянд. Здивуйте своїх рідних і близьких цим чудовим подарунком.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб квіти стояли довше.

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