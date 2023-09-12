Як виростити пишні айстри у себе на ділянці: поради досвідчених садівників

Айстри — це одні з найпопулярніших квітів в Україні, які зустрічаються в домашніх квітниках, на дачах і біля будинків. Вони служать прикрасою для балконів і терас, а також стали символом кохання та романтики. У цій статті ми розкажемо вам трохи більше про ці чудові квіти та поділимося корисними порадами щодо їх вирощування.

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Слово "айстра" походить від форми квітки, яка нагадує зірку, пише gazeta.ua. У Європі айстри стали відомі вже в 17 столітті, коли французький ботанік отримав насіння цих квітів з Китаю. У Франції їх навіть називали "Царицями маргариток".

Айстри популярні серед дачників через їх легкий догляд та неймовірну красу. Вони також вважаються символами щастя та долі. За легендою, якщо айстри ростимуть у вашому дворі, то він буде захищений від бід та негараздів.

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Як виростити айстри:

Висадження насіння: Можна висівати насіння айстр у відкритий ґрунт або розсадою. Насіння слід попередньо замочити в слабкому розчині марганцівки на ніч, обгорнути вологою тканиною і залишити в теплому місці для пророщування. Насіння зазвичай проростає протягом тижня. Розсаду можна висаджувати у горщики або у відкритий ґрунт. Умови вирощування: Айстри потребують сонячного місця та помірного поливу. Вони відмінно ростуть на відстані не менше 10 см один від одного. Догляд: Підживлювати рослини слід комплексними добривами під час бутонізації та на початку цвітіння. Захист від хвороб: Оберігайте свої айстри від хвороб, таких як "чорна ніжка", застосовуючи відповідні засоби.

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