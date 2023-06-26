Як виростити троянду з пагона: поради від досвідчених городників

Троянди з живців можна вирощувати будь-коли, але посаджені саме влітку є більш витривалими. Як посадити троянду з пагона підкаже UaPortal.

Як посадити троянду з пагона

Живець повинен мати 2-3 бруньки, також підійдуть здеревілі пагони троянд товщиною 4-5 мм з куща або букета вітчизняної селекції.

Крім того, троянда не має стояти у вазі більше 4 днів, пагін має бути живим, без цвілі і темних плям.

Головку квітки приберіть та залиште на пагоні 2-3 бруньки. Не беріть довгі живці – вони погано вкорінюються.

Зробіть різними верхній і нижній зрізи у держака. Верхній - рівний, на відстані 0,5-1 см над брунькою. Нижній зріз зробіть під кутом 45 градусів - на відстані 1,5-2 см від нижньої бруньки.

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Листочки і шипи в нижній частині приберіть, залишивши кілька верхніх та вкоротивши наполовину.

Перед посадкою раніше поставте у воду еа 20-30 хвилин за умови, що до цього він не стояв у вазі.

Живець садіть неглибоко, у добре зволожений та розпущений грунт. При можливості пролийте його рожевим розчином марганцівки для дезинфекції.

Після цього ущільніть і посадіть живець так, щоб нижня брунька пішла в землю приблизно на 1 см.

Садити живці потрібно зранку або ближче до вечора на сонячному місці, де немає надлишку вологи.

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Після посадки живець після посадки потрібно накрити, створивши тепличні умови до моменту, поки він не приживеться. Для цього візьміть пластикову пляшку з-під води, зріжте дно і накрийте живець. Для одного живця - одна пляшка.

Пляшки беріть на 2 л або на 5 л. Живці під ними тримайте не менше місяця для вкорінення. Після появи молодих листочків, кришку з пляшки потрібно періодично знімати і провітрювати "теплицю".

Живці у теплиці мають перебувати до наступного літа, а на зиму пляшки потрібно вкрити – присипати листям і накрити нетканим матеріалом, соломою ялиновими чи сосновими гілками.

Нагадаємо, ми вже писали, як вирощувати троянди у горщиках.

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