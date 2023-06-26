Как вырастить розу из побега: советы от опытных огородников

Розы из черенков можно выращивать в любое время, но посаженные именно летом более выносливы. Как посадить розу из побега подскажет UaPortal

Как посадить розу из побега

Черенок должен иметь 2-3 почки, также подойдут одревесневшие побеги роз толщиной 4-5 мм из куста или букета отечественной селекции.

Кроме того, роза не должна стоять в весе более 4 дней, побег должен быть живым, без плесени и темных пятен.

Головку цветка уберите и оставьте на побеге 2-3 почки. Не берите длинные черенки – они плохо укореняются.

Сделайте разными верхний и нижний срезы в черенке. Верхний – ровный, на расстоянии 0,5-1 см над почкой. Нижний срез сделайте под углом 45 градусов – на расстоянии 1,5-2 см от нижней почки.

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Листочки и шипы в нижней части уберите, оставив несколько верхних и укоротив наполовину.

Перед посадкой раньше поставьте в воду еа 20-30 минут при условии, что до этого он не стоял в весе.

Черенок сажайте неглубоко, в хорошо увлажненную и распущенную почву. По возможности пролейте его розовым раствором марганцовки для дезинфекции.

После этого уплотните и посадите черенок так, чтобы нижняя почка пошла в землю примерно на 1 см.

Сажать черенки нужно утром или ближе к вечеру на солнечном месте, где нет избытка влаги.

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После посадки черенок после посадки нужно накрыть, создав тепличные условия до момента, пока он не приживется. Для этого возьмите пластиковую бутылку из-под воды, срежьте дно и накройте черенок. Для одного живца – одна бутылка.

Бутылки берите на 2 л или на 5 л. Черенки под ними держите не меньше месяца для укоренения. После появления молодых листочков, крышку из бутылки нужно периодически снимать и проветривать "теплицу".

Черенки в теплице должны находиться до следующего лета, а на зиму бутылки нужно укрыть – присыпать листьями и накрыть нетканым материалом, еловыми или сосновыми ветвями.

Напомним, мы уже писали, как выращивать розы в горшках.

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