Три совета помогут сохранить срезанные розы свежими целую неделю

В Украине начался сезон роз, поэтому многие срезают цветы и ставят их в вазу. Чтобы букет простоял как можно дольше, розы нужно правильно обрезать и регулярно менять воду.

Впрочем, есть несколько уловок, которые позволят продлить "жизнь" букета на неделю. UAportal собрал три совета, которые увеличивают период стояния роз в весе.

В воду с розами можно добавить сахар и уксус. На литр воды нужно прибавлять по одной столовой ложке обоих веществ. Это продолжит "жизнь" цветов, но важно, чтобы лепестки роз не касались воды.

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Еще один вариант для продления свежести срезанных цветов – доместос. Средство содержит хлорку, которая позволит розам дольше стоять живыми. Впрочем, важно каждый день менять воду в весе.

Удлинить "жизнь" букета также можно добавив к воде аспирин. Таблетки помогут предотвратить заражение стеблей цветов.

Для этого на литр воды нужно развести 5 таблеток аспирина. Кроме обеззараживающего эффекта, этот метод также обеспечит питание роз, из-за чего они будут дольше оставаться "свежими".

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