Три поради допоможуть зберегти зрізані троянди свіжими цілий тиждень

В Україні почався сезон троянд, тому чимало людей зрізають квіти та ставлять їх у вазу. Щоб букет простояв якомога довше, троянди потрібно правильно обрізати та регулярно міняти воду.

Втім, є декілька хитрощів, які дозволять продовжити "життя" букету на тиждень. UAportal зібрав три поради, які збільшують період стояння троянд у вазі.

У воду з трояндами можна додати цукор та оцет. На літр води потрібно додавати по одній столовій ложці обох речовин. Це продовжить "життя" квітів, але важливо, щоб пелюстки троянд не торкалися води.

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Ще один варіант для продовження свіжості зрізаних квітів – доместос. Засіб містить хлорку, яка дозволить трояндам довше стояти "живими". Втім, важливо щодня міняти воду у вазі.

Подовжити "життя" букета також можна додавши до води аспірин. Таблетки допоможуть запобігти зараженню стебел квітів.

Для цього на літр води потрібно розвести 5 таблеток аспірину. Окрім знезаражувального ефекту, цей метод також забезпечить живлення троянд, через що вони довше залишатимуться "свіжими".

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