Як виростити буряк солодким: проста порада

Буряк – один з найбільш невибагливих овочів, але для того, щоб він був не тільки великим, але й солодким, потрібні певні умови та догляд.

Якщо ви хочете зібрати невеликі, але солодкі плоди, розсаджуйте буряк на відстані 10-12 см один від одного, радять фахівці з Telegram-каналу Дача. Сад та город UA.

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Крім того, рекомендується декілька разів за сезон підсипати землю золою. Це необхідно, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту, який не дуже сприятливий для росту буряка.

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Для того, щоб буряки були солодкими, рослин потрібно поливати солоною водою. Додайте столову ложку солі до відра з водою. Перший раз поливайте буряки солоною водою, коли коренеплоди починають округлятися, а другий раз – за 25-30 днів до збирання врожаю.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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