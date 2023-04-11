Як садити та доглядати за морквою та буряком, щоб вони вродили солодкими

Часто городники скаржаться на неприємний смак коренеплодів, таких як морква та буряк. Однак, необхідно знати, що окрім збереження врожаю, є ще кілька важливих факторів, які можуть вплинути на смак цих овочів. Дізнайтесь як вирощувати коренеплоди без гіркого смаку у нашому матеріалі.

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Досвідчені садівники рекомендують уникати внесення органічних добрив під буряки та моркву. Гній, який містить підвищену кількість азоту, може надати коренеплодам неприємний йодистий смак. Внаслідок цього, буряк може вирости корявим, брудно-червоним з білими прожилками, а морква може мати неприродний рудий колір.

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Крім того, важливо висаджувати коренеплоди тільки на відкритих сонячних ділянках, які повинні відпочивати протягом 3-4 років. Якщо на ділянці раніше вирощувалися горох, рання капуста, картопля, огірки або цибуля, це є відмінним варіантом, оскільки ці овочі можуть бути зібрані досить рано, що дає можливість внести всі необхідні добрива в ґрунт.

Реакція ґрунту також має велике значення для смаку коренеплодів. Вони вимагають нейтральної реакції ґрунтового розчину. Якщо ґрунт кислий, його можна нейтралізувати за допомогою вапна.

Також важливо підживлювати коренеплоди. В період наростання коренеплодів влітку (з липня по серпень) рекомендується внести підживлення рослин нітроамофоскою. Для цього можна розчинити 30-40 гр. добрива в 10 літрах води та підливати під корені рослин. Також можна використовувати комплексні мінеральні добрива з багатим вмістом калію, фосфору та інших необхідних мікроелементів.

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Окрім того, ще одним важливим фактором для отримання коренеплодів з приємним смаком є вчасне збирання врожаю. Збирання коренеплодів слід проводити вчасно, не допускаючи перезрівання або перезміну. Це дозволяє зберегти смачний смак та відсутність гіркоти у коренеплодах.

Також варто зазначити, що сорт коренеплоду також може вплинути на його смак. Вибираючи насіння для посадки, варто звернути увагу на властивості сорту, його стійкість до хвороб та врожайність, а також на опис смакових якостей.

Загалом, вирощування коренеплодів без гіркого смаку вимагає уваги до кількох факторів, таких як вибір добрив, реакція ґрунту, підживлення рослин, вчасне збирання врожаю та вибір відповідних сортів. Дотримуючись цих порад, городники можуть отримати врожай смачних, соковитих та без гіркого смаку коренеплодів, таких як морква та буряк, які стануть справжньою насолодою для всієї родини.

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