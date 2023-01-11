Як виростити гливи у мішках: прості та ефективні поради для багатого врожаю грибів

Вирощувати гриби в домашніх умовах не так складно, як здається спочатку. Існує кілька способів, як виростити багато смачних та м'ясистих глив.

Про один такий метод розповіли у Telegram-каналі "Дача. Сад та город". Там пояснили про вирощування глив у звичайних мішках, в яких продають цукор чи борошно.

Як виростити гливи у мішках

1. Для початку звільніть мішки від залишків продуктів, виперіть та висушіть.

2. Далі займіться підготовкою субстрату: звичайна земля не підійде, найкращий наповнювач – різана солома, тирса й обрізки деревини.

Потрібно порізати житню або пшеничну солому, змішати її з обрізками деревини й тирсою дерев листяних порід, зволожити та додати міцелій, після чого набити цим субстратом просушені мішки. Додатково можна додати висівки, крейду, гіпс.

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Посів міцелію глив у мішки можна починати у квітні-травні, при вирощуванні грибів у парниках або теплицях – можна й раніше.

Початківцям рекомендують працювати спочатку з матеріалом з гречки, соняшнику і кукурудзи. Цей субстрат легше готується, а головне – його швидше руйнують гіфи, що дозволяє вирощувати більше глив.

3. У стінках мішка роблять надрізи для проростання грибниці. Наприклад, якщо мішок має висоту 0,6 м, то по сторонах достатньо акуратно прорізати 12 отворів із діаметром приблизно 1,5 см кожен. Для проростання грибниці такого отвору вистачить, але на період дозрівання грибів його слід дещо розширити.

Де найкраще вирощувати гливи

Є два підходи щодо вирощування глив:

1. Використовувати деревні стовбури, як це задумано природою.

2. Другий наразі більш популярний. Йдеться про набивання поліетиленових мішків пухким субстратом.

Обидва варіанти можуть використовуватися для того, щоб вирощувати глив в домашніх умовах. Але деревні колоди більш зручно використовувати на відкритому повітрі, а мішки можна розташувати в підвалі, теплиці і навіть в квартирі.

Найбільш ідеальним місцем на вирощування грибів є глибокий та просторий льох, у якому важливо підтримувати стабільний режим температури і вологості повітря.

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