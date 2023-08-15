Як за кілька секунд наточити ножиці: найпростіший лайфхак

Якщо ножиці почали погано різати, наточити їх можна за лічені секунди. Для цього треба скористатися алюмінієвою фольгою.

Потрібно просто скласти аркуш алюмінієвої фольги втричі й кілька разів надрізати його ножицями, щоб заточити їх.Чим товще лезо ножиць, тим більше рухів потрібно буде зробити.

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Канцелярські ножиці заточаться, якщо ви зробите 10-15 надрізів на фользі, кухонні – до 30 разів. Манікюрними ножицями достатньо нарізати фольгу до 10 разів.

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Як повідомляє Sante, фольга допоможе заточити ножиці на нетривалий термін, однак ножиці будуть гострими у потрібний час. А якщо фольги у вас вдома немає, можна скористатися блискучою обгорткою від шоколадок чи цукерок.

Таку саму функцію дає й металева кухонна губка. Потрібно взяти ножиці та нарізати ними металеве кухонне приладдя.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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