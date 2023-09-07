Як законсервувати кукурудзу цілими качанами: неймовірно смачний рецепт (відео)
Для тих, хто любить їсти кукурудзу з качанів є приємна новина – її можна законсервувати цілою у банках. Дізнайтеся, який маринад потрібен, щоб закрити кукурудзу в банки.
Все, що потрібно, аби замаринувати кукурудзу – це трилітрові банки, кілька качанів кукурудзи солодких сортів, сіль, цукор та окріп.
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Які пропорції:
В одну банку, в залежності від розмірів, вміситься від 3 до 5 качанів кукурудзи. Солі потрібно 1,5 ст. л., а цукру – 2 ст. л. без гірки.
Як законсервувати качани кукурудзи:
- Банки треба помити та простерилізувати разом з кришками.
- Качани треба промити та відрізати все зайве.
- Вкладіть качани в банку тісно. Зверху всипте сіль й цукор.
- Залийте окропом та накрийте кришками.
- Потім у велику каструлю треба на дно покласти кухонний рушник та зверху поставити банки.
- Стерилізуйте банки протягом 30 хвилин.
- Потім банки закатайте кришками, переверніть й накрийте махровим рушником.
Коли банки охолонуть, треба віднести їх у погріб, чи комору.
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