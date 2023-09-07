Як законсервувати кукурудзу цілими качанами: неймовірно смачний рецепт (відео)

Для тих, хто любить їсти кукурудзу з качанів є приємна новина – її можна законсервувати цілою у банках. Дізнайтеся, який маринад потрібен, щоб закрити кукурудзу в банки.

Все, що потрібно, аби замаринувати кукурудзу – це трилітрові банки, кілька качанів кукурудзи солодких сортів, сіль, цукор та окріп.

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Які пропорції:

В одну банку, в залежності від розмірів, вміситься від 3 до 5 качанів кукурудзи. Солі потрібно 1,5 ст. л., а цукру – 2 ст. л. без гірки.

Як законсервувати качани кукурудзи:

Банки треба помити та простерилізувати разом з кришками. Качани треба промити та відрізати все зайве. Вкладіть качани в банку тісно. Зверху всипте сіль й цукор. Залийте окропом та накрийте кришками. Потім у велику каструлю треба на дно покласти кухонний рушник та зверху поставити банки. Стерилізуйте банки протягом 30 хвилин. Потім банки закатайте кришками, переверніть й накрийте махровим рушником.

Коли банки охолонуть, треба віднести їх у погріб, чи комору.

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