Рецепт консервованої кукурудзи з часником та гострим перцем на зиму

Якщо ви не пробували солити кукурудзу за рецептом від Shuba, варто спробувати. Вона чудово поєднується з часником і гострим перцем.

Інгредієнти:

Кукурудза, молоді качани – 6 шт.

Часник, зубчики – 10 шт.

Сіль – 5.5 ст. л.

Перець червоний гострий – 2 шт.

Перець чорний, горошок – 1 ч. л.

Вода – 2 л

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Спосіб приготування:

1. Відваріть кукурудзу та зріжте зерна з качанів. Часник почистіть і наріжте тонкими пластинами. Гострий перець помийте, розріжте і видаліть насіння, наріжте тонкими напівкільцями. Розраховуйте кілкість перцю в залежності від ваших вподобань щодо гостроти.

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2. Перемішайте кукурудзу, часник і перець.

3. Розсіл: розчиніть сіль у воді та залийте ним кукурудзу. Накрийте все тканиною чи марлею, а зверху покладіть гніт.

4. Сховайте у темне місце за кімнатної температури на 4 доби. Періодично куштуйте кукурудзу і якщо смак вже достатньо солоний, розкладіть її по стерилізованих банках, закрийте стерилізованими кришками та зберігайте у прохолодному місці.

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