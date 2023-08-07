Як смачно закрити патисони з кабачками: рецепт від Клопотенка

Патисони – це універсальний продукт, який можна використовувати в різних стравах. Вони мають ніжний смак і м’яку текстуру, тому ідеально підходять для консервування.

Uaportal під час консервування взяв за основу рецепт маринування патисонів від відомого кухаря Євгена Клопотенка та додав до нього кабачків. Результат перевершив сподівання.

Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт

Які інгредієнти потрібні для консервації патисонів та кабачків:

На літрову банку потрібно взяти 2 невеличких патисони та один цукіні. Також знадобиться половина моркви, половина ріпчастої цибулі, один помідор, 2 зубчики часнику, 3-5 горошин чорного перцю, стільки ж горошин духмяного перцю, лавровий листок.

Відео дня

Патисони та цукіні треба гарно вимити, видалити плодоніжки та нарізати на довільні шматочки (щоб влазили у банку). Моркву треба натерти на крупній терці, або нарізати кільцями, цибулю нарізати півкільцями, помідор розріжте на 4 частини.

Для маринаду знадобиться 400 мл води, пів столової ложки солі, 60 грамів цукру, 60 мл оцту 9% та 40 мл соняшникової олії.

Приготування

Поставте банки стерилізуватися, також простерилізуйте кришки, якими будете закривати банки. На дно банки викладіть моркву, часник, лавровий лист, перець, потім патисони та цукіні. Приготуйте маринад. В каструлю налийте воду, додайте солі та цукру. Доведіть до кипіння на середньому вогні, щоб сіль та цукор розчинилися. Зніміть маринад з вогню та влийте оцет й олію. Залийте маринадом банки з овочами. Простерилізуйте банки з патисонами. На дно каструлі покладіть керамічну тарілку верх дном, на неї встановіть банку з патисонами, накрийте її стерильною кришкою та залийте воду в каструлю до самого верху банки. Після закипання води, стерилізуйте 15 хвилин, а потім закрутіть щільно кришку. Якщо у вас багато банок, візьміть велику каструлю та замість тарілки на дно покладіть рушник.

Банку з патисонами залиште охолоджуватися за кімнатною температурою, а потім переставте у прохолодне місце та зберігайте до року. До речі, для більш хрусткого смаку патисонів та цукіні, можна замочити їх у холодній воді на кілька годин перед консервуванням.

У маринад можна додати інші спеції, наприклад, коріандр, кмин або гвоздику.

Пропонуємо дізнатися, як закрити огірки на зиму з виноградом замість оцту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!