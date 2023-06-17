Як заморозити овочі на зиму для приготування перших страв: покрокова інструкція

Заморозка дозволяє зберегти всі корисні властивості овочів та фруктів та насолоджуватись їхнім смаком у будь-який час. Як правильно заморозити овочі підкаже UaPortal.

Які овочі та фрукти можна заморожувати

Плоди мають бути стиглими, непошкодженими та максимально свіжими. Для заморозки підходять:

Зелень і корінь петрушки — для супів, соусів і т. і. Помийте зелень і корінь петрушки, підсушіть їх, дрібно наріжте та розкладіть у пластикові контейнери. Зелений молодий кріп. Підготовка до заморозки така ж, як у зелені. Корінь селери. Наріжте довгими слайсами та складіть у контейнер. Попередньо помийте та почистіть. Лук-порей. Очистіть від верхніх шарів та наріжте на скибки перед заморозкою. Молода спаржева квасоля. Пообрізайте кінці квасолин та наріжте великими шматками. Броколі та цвітна капуста. Помийте, розберіть та дрібніші суцвіття та заморозте. Морква. Помийте, очистіть та наріжте.

Корисні поради для заморозки овочів

Перед заморозкою закупіть спеціальні контейнери чи пакети з міцного поліетилену. Підписуйте кожен пакет із замороженим продуктом та вказуйте дату виготовлення. Перед заморозкою обов‘язково мийте та висушіть овочі.

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Заморожені суміші

Щоб полегшити собі приготування перших страв, зробіть овочеві суміші.

на борщ – наріжте соломкою чи натріть червоний буряк, моркву, петрушку, селеру та білокачанну капуста і зелену квасолю;

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на лечо або овочеве рагу – подрібніть молоді кабачки, помідори, болгарський перець.

на суп – збирайте суміш в залежності від складу.

для салату – подрібніть броколі, моркву, зелений горошок, молоду спаржеву квасолю, стебла селери, кореневу петрушку, кольорову або білокачанну капусту;

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