Как заморозить овощи на зиму для приготовления первых блюд: пошаговая инструкция

Заморозка позволяет сохранить все полезные свойства овощей и фруктов и наслаждаться их вкусом в любое время. Как правильно заморозить овощи, подскажет UaPortal.

Какие овощи и фрукты можно замораживать

Плоды должны быть спелыми, невредимыми и максимально свежими. Для заморозки подходят:

Зелень и корень петрушки – для супов, соусов и т.д. Помойте зелень и корень петрушки, подсушите их, мелко нашинкуйте и разложите в пластиковые контейнеры. Зеленый молодой укроп. Подготовка к заморозке такая же, как у зелени. Корень сельдерея. Нарежьте длинными слайсами и положите в контейнер. Предварительно промойте и почистите. Лук-порей. Очистите от верхних слоев и нарежьте ломтики перед заморозкой. Молодая спаржевая фасоль. Обрезать концы фасоли и нарезать крупными кусками. Брокколи и цветная капуста. Помойте, разберите и более мелкие соцветия и заморозьте. Морковь. Вымойте, очистите и нарежьте.

Полезные советы для заморозки овощей

Перед заморозкой закупите специальные контейнеры или пакеты из крепкого полиэтилена. Подписывайте каждый пакет с замороженным продуктом и указывайте дату изготовления. Перед заморозкой обязательно мойте и высушите овощи.

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Замороженные смеси

Чтобы облегчить приготовление первых блюд, сделайте овощные смеси.

на борщ – нарежьте соломкой или натрите красную свеклу, морковь, петрушку, сельдерей и белокочанную капусту и зеленую фасоль;

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на лечо или овощное рагу – измельчите молодые кабачки, помидоры, болгарский перец.

на суп – собирайте смесь в зависимости от состава.

для салата – измельчите брокколи, морковь, зеленый горошек, молодую спаржевую фасоль, стебли сельдерея, корневую петрушку, цветную или белокочанную капусту;

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