Как сохранить черешню до зимы: простой рецепт варенья и компота

Если урожай черешней был удачным, следует подготовить несколько баночек ягод на зиму. Предоставляем вам несколько пошаговых рецептов для сохранения черешен: варенье, маринованные черешни и компот. Итак, подготовьте сладкие ягоды и банки и вы получите настоящий деликатес.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Варенье из черешни и лимона

Для приготовления варенья из черешни и лимона вам понадобится:

1 кг черешен;

500 г сахара;

100 г лимона.

Если вы хотите приготовить большее или меньшее количество, измените пропорции в соответствии с рецептом. Из этого количества ингредиентов выйдет примерно литр варенья.

Черешню следует тщательно промыть и очистить от косточек и хвостика. Сыпьте черешни и сахар в кастрюлю, тщательно перемешайте ложкой и поставьте кастрюлю на ночь в холодильник.

Видео дня

На следующее утро поставьте кастрюлю с черешнями и сахаром на огонь и прокипятите их в течение пяти минут. Затем дайте взойти и добавьте нарезанный лимон ломтиками. Снова прокипятите в течение пяти минут, а затем оставьте остыть. Повторите эту функцию еще раз, прокипятите еще 5 минут.

Подготовьте банки и крышки, простерилизовав их крутым кипятком. Наполните банки вареньем, перекройте крышками и переверните вверх днищем. Покройте их одеялом и подождите, пока банки остынут. Храните варенье в сухом и прохладном месте.

Маринованные черешни

Для маринованных черешней понадобится больше ингредиентов, но результат стоит усилий. Их можно употреблять в качестве закуски или десерта, а также подавать в мясные блюда.

Вам понадобится:

1 кг черешен

500 г сахара

500 мл уксуса

Специи, такие как лавровый лист, перец, соль, гвоздика, корица.

Сладкий и пряный: как законсервировать кетчуп из желтых помидоров на зиму

Переберите и промойте черешни, удалите косточки и высыпайте в кастрюлю. В другой кастрюле смешайте уксус, сахар и специи. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите маринад до кипения, пока сахар и специи не растворятся. Затем вылейте маринад в черешни.

После охлаждения маринада повторно доведите его до кипения. Разлейте маринованные черешни в стерилизованные банки и храните в маринаде. Через сутки черешни будут готовыми. Маринад можно использовать для мясных блюд.

Компот из черешни на зиму

Один из простых рецептов сохранения черешен на зиму – это приготовление компота. Этот напиток будет радовать вас в холодное время года. Для приготовления вам понадобится:

1 кг черешен;

2 стакана сахара;

15 г лимонной кислоты;

5 л воды.

Хорошо промойте ягоды, удалите косточки. Разделите по 500 г ягод в банки. Залейте банки крутым кипятком и закройте крышками. Помните, что банки и крышки должны быть предварительно простерилизованы крутым кипятком.

Через полчаса вылейте воду из банок в кастрюлю и доведите ее до кипения. Добавьте сахар и лимонную кислоту в банки. Когда вода закипит, залейте ее в банки. Переверните закрытые банки вверх дном, закутайте их в одеяло и подождите, пока они остынут.

После этого вы можете перенести их в темное и прохладное место хранения.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!