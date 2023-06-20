Як зайняти дитину та відпочити самому: креативний лайфхак для батьків

Іноді батькам дуже важко знайти час для відпочинку, оскільки догляд за дітьми вимагає багато зусиль. Але одна кмітлива мама придумала новий та креативний спосіб поєднати час гри з дітьми та час для відпочинку. Вона використала футболку, фломастери та улюблені автомобільні іграшки своєї дитини.

Читайте також: П'ять знаменитостей, які відмовилися від своїх дітей

Ця мама, Неха Гандеша, яка називає себе "королевою закусок", опублікувала в Instagram зручне відео, де показує батькам, як отримати масаж.

"Треба масаж? Не шукайте далі! Намалюйте дороги на старій футболці і дозвольте дітям використовувати вашу спину як автостраду... це неймовірне відчуття! Діти будуть розважатися, а ви зможете насолодитися масажем. Спробуйте!" – жартома підписала відео блогерка.

Відео дня

У відео вона пояснює, як намалювати дороги на білій футболці за допомогою маркера та лінійки. Неха рекомендує батькам дозволити дітям використовувати їх спини як дорогу, що принесе безліч радості дітям, а батькам – чудовий масаж.

"Просто невелика примітка: Hot Wheels відчуває себе чудово", – пожартувала вона, також поділившись, що вантажівки-монстри теж чудово підходять.

Батьки в коментарях висловлюють свою похвалу за цей трюк, називаючи його "класним хаком" та "геніальним". Вони висловлюють бажання спробувати його зі своїми дітьми. Такий підхід не тільки розважає дітей, але й допомагає батькам знайти трохи часу для відпочинку.

Нагадаємо, що більшість із нас, коли миє голову, масажує шкіру та коріння волосся разом із шампунем. З'ясувалося, що це груба помилка. Відомий перукар із Лондона Джейсон Кольєр пояснив, як правильно мити голову.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!