Як зарядити iPhone у 4 рази швидше: два корисних налаштування

Сучасні iPhone вражають швидкістю заряджання, але завжди є прості способи ще ефективніше використовувати час зарядки, особливо, якщо це потрібно терміново, а часу в обмаль.

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Технічні експерти надають два простих поради, які можуть скоротити час зарядки вашого iPhone майже до чотирьох разів, пише Daily Mail. Все, що потрібно зробити, це змінити два параметри в налаштуваннях. Давайте розберемося, як це зробити.

Увімкніть "Режим польоту": Режим польоту призупиняє всі мобільні зв'язки, бездротовий інтернет, Bluetooth та радіо на вашому телефоні, коли ви його не використовуєте. Ці функції можуть розряджати ваш iPhone в фоновому режимі, навіть якщо ви його не використовуєте. Щоб увімкнути режим польоту, просто перейдіть до "Налаштувань" на вашому iPhone та знайдіть опцію "Режим польоту" у верхній частині списку налаштувань. Увімкніть його, і ваш iPhone перестане витрачати енергію на непотрібні функції. Увімкніть "Режим низького заряду": Ця опція дозволяє прискорити заряджання, вимикаючи деякі енергоефективні фонові процеси. Для цього перейдіть до "Налаштувань", знайдіть пункт "Акумулятор" та увімкніть "Режим низького заряду".

За даними технічних експертів, ці дві прості дії дозволять вам зарядити ваш iPhone до 90% всього за півтори години. Не забудьте вимкнути ці режими, коли вони більше не потрібні, щоб повернутися до повного функціоналу вашого пристрою.

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