Как зарядить iPhone в 4 раза быстрее: две полезные настройки

Современные iPhone поражают скоростью зарядки, но всегда есть простые способы еще эффективнее использовать время зарядки, особенно если это нужно срочно, а времени в мало.

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Технические эксперты предоставляют два простых совета, которые могут сократить время зарядки вашего iPhone почти до четырех раз, пишет Daily Mail. Все, что нужно сделать, это изменить два параметра в настройках. Давайте разберемся как это сделать.

Включите "Режим полета": Режим полета приостанавливает все мобильные связи, беспроводной Интернет, Bluetooth и радио на вашем телефоне, если вы его не используете. Эти функции могут разряжать iPhone в фоновом режиме, даже если вы его не используете. Чтобы включить режим полета, просто перейдите к "Настройкам" на вашем iPhone и найдите опцию "Режим полета" в верхней части списка настроек. Включите его, и ваш iPhone перестанет тратить энергию на ненужные функции. Включите "Режим низкого заряда": Эта функция позволяет ускорить зарядку, выключая некоторые энергоэффективные фоновые процессы. Для этого перейдите к "Настройкам", найдите пункт "Аккумулятор" и включите "Режим низкого заряда".

По данным технических экспертов, эти два простых действия позволят вам зарядить ваш iPhone до 90% всего за полтора часа. Не забудьте выключить эти режимы, когда они больше не требуются, чтобы вернуться к полному функционалу устройства.

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