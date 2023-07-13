Як захистити шкіру рук при роботі на городі: поради від дерматологів

Під час роботи на городі важливо пам'ятати, що рослини можуть бути шкідливими для вашої шкіри, починаючи від їх соку і закінчуючи гілками або колючками. Лікарі нагадують, що контакт з деякими рослинами може викликати алергічну реакцію шкіри. Найкращий спосіб вберегти себе - носити захисний одяг.

При роботі з рослинами дерматологи рекомендують носити:

Рукавички

Сорочку з довгими рукавами

Довгі штани

Шкарпетки

Взуття, що повністю закриває ноги.

Також важливо пам'ятати про захист від сонця - носіть капелюх з широкими полями та сонцезахисні окуляри під час перебування на вулиці.

Використовуйте сонцезахисний крем для захисту шкіри від ультрафіолетових променів. Наносіть його на всю відкриту шкіру, включаючи обличчя, шию та вуха. Поновлюйте захист кожні 2 години, щоб запобігти сонячним опікам, раку шкіри та її передчасному старінню.

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Лікарі рекомендують уникати занять садівництвом в години найбільшої сонячної активності з 10 ранку до 2 години дня. Якщо вам доводиться працювати в цей період, намагайтеся залишатися в тіні, що також зменшить ризик перегріву. Не забувайте пити достатню кількість води і робити перекуси.

Крім того, лікарі радять не забувати про комах, які активізуються з підвищенням температури. Перебуваючи на відкритому повітрі наносьте на одяг засіб від комах. Після роботи перевіряйте себе від голови до п'ят на наявність кліщів. Після закінчення садівництва особливу увагу приділіть проміжкам між пальцями ніг, лінії росту волосся та пахвам.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви забезпечите свою безпеку, збережете здоров'я та красу шкіри, і з задоволенням насолодитесь процесом садівництва.

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