Як захистити одяг від молі: 7 ефективних лайфхаків

Метелики-молі – неприємні шкідники, які часто заводяться у наших шафах, пошкоджуючи наші речі. Щоб уникнути цього, існують кілька ефективних методів боротьби з метелями-молями у шафі. Ознайомтеся з порадами, які допоможуть вам впоратися з цим проблемним питанням.

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Залишайте двері шафи відкритими, щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря. Метелики-молі переважно з'являються у теплих і вологих місцях, тому відкрита шафа забезпечить їм менш привабливе середовище; Використовуйте липкі пастки, які доступні і дешеві. Вони містять спеціальну речовину, на яку метелики-молі липнуть. Розмістіть такі пастки у місцях, де часто зустрічаються ці шкідники; Використовуйте кедрову олію, якщо у вас є можливість. Змішайте її з водою, перелийте у розпилювач і оприскуйте місця, де помітили міль. Кедрова олія не тільки відлякує їх, але й має приємний аромат; Використовуйте мандаринові або апельсинові шкірки. Після того, як ви з'їли мандарини чи апельсини, підсушіть їх на сонці і розмістіть у місцях, де часто з'являється міль. Таким чином, ваш одяг отримає приємний цитрусовий аромат, який не сподобається комахам; Додавайте кілька крапель лавандової олії до води під час прання речей. Також можна розпилити розчин на основі лаванди на ті речі, які можуть бути пошкоджені. Лаванда має приємний аромат і відлякує цих шкідників; Використовуйте сушені трави, які міль не терпить. Наприклад, лавровий листок, гвоздика, розмарин і чебрець. Покладіть їх у тканинну сумку або мішечок і розмістіть на полиці у шафі. Також можна обробити одяг розпилювачем із ефірними оліями цих рослин; Носіть натуральний одяг з бавовни та льону, якщо це можливо. Метелики-молі живляться кератином, який зустрічається у штучних матеріалах, таких як поліестер. Одяг з натуральних тканин менш привабливий для цих шкідників.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 ефективних саморобних пасток, які допоможуть позбутися від молі вдома.

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