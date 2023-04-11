Як захистити щавель від шкідників на городі: прості народні методи

Комахи та гусінь здатні знищити до половини врожаю щавлю. Якщо нічого не робити, то шкідники здатні з'їсти навіть всю вашу посадку цієї рослини.

Якщо у вас немає бажання використовувати хімічні засоби для боротьби з ними, можна скористатися екологічно чистими "народними лайфхаками", які ефективно допомагають у боротьбі зі шкідниками.

Щоб отримати здоровий та рясний урожай щавлю існує велика кількість доступних інгредієнтів. Це і настої, і відвари, і порошки з природних компонентів та домашніх засобів.

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Наприклад, деревна зола – вона ефективна від слимаків та равликів, а ще її не люблять гусениці, попелиці, совки й кліщики. Її розсипають тонким шаром або "пудрять" ґрунт.

Якщо шкідники все ж дісталися листя перед обробкою, то його обприскують розчином з золою – 300 г золи. 10 л води. Кип'ятять 10-15 хвилин, потім проціджують і зрошують рослину 1 раз на тиждень.

Якщо додати до зольного настою порошок з ромашки та господарське мило, то такий розчин не дасть комахам винюхати, де росте щавель.

А ще щавель можна обробити лушпинням цибулі – цей засіб діє проти попелиці, клопів та пильщиків. 250 г лушпиння на 10 л води та настоюють 2 дні. Після проціджування одразу обробляють грядки кожні 5 діб протягом місяця.

Часник – його запаху бояться багато комах, що вражають щавлеві кущі, навіть можна відлякати злісного шкідника щавлю ведмедку. Для боротьби з нею в землю заривають свіжі очищені зубчики часнику – на відстані 5 см навколо рослин.

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Гірчичний порошок дієвий проти слимаків або равликів. Його насипають навколо кущиків і в міжряддя. Процедуру повторюють за 5 днів. Якщо використати гірчицю на початку сезону, можна надовго вивести з ділянки й мурах.

Також розчином гірчичного порошку поливають міжряддя та обприскують землю навколо рослин та листочки. Посилити дію гірчичного порошку можна, додавши настій з солі, мила та оцту. Мило заздалегідь подрібнюють або натирають на тертці. Кип'ятять 1 л води. У окріп додають половину подрібненого бруска мила, настоюють 3 доби, додають столову ложку солі та столову ложку оцту.

Марганцівка – для знезараження грядки проливають перед посадкою 1% розчином. З метою профілактики можна поливати грядки один раз на місяць.

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Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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