Як захиститися від комарів: бюджетні засоби з аптеки та народні способи

З приходом літа на ранок і ввечері з'являються комарі, які можуть значно зіпсувати як відпочинок вдома, так і на природі. Для того, щоб відбити напади цих надокучливих комах, існують найефективніші способи.

UAportal розповість про них. Зокрема, для боротьби з комарами вдома вам знадобиться наступне:

Гвоздика: кілька бутонів гвоздики необхідно помістити у часточку апельсина або лимона, які потім розкласти по всій квартирі. Запах гвоздики відлякує комарів і допомагає зберегти спокій у приміщенні. Нашатир: потрібно обробити ганчірку або ватний диск нашатирем та розтерти його по всіх поверхнях квартири. Цей засіб стає надійним відштовхувачем комарів. Лавровий лист: приміщення можна очистити від комарів, підпаливши лавровий лист. Його аромат надовго утримує комарів подалі. Коктейль з гвоздики та горілки: потрібно взяти 10 бутонів гвоздики й залити їх 100 грамами горілки. Настоювати суміш варто протягом тижня, а потім перелити в пульверизатор і, в разі потреби, розбризкати на тіло.

Читайте також: Чим заклеїти дірки в москітній сітці: простий лайфхак

Засоби проти комарів на природі:

Ялівець: гілочки ялівцю, покладені на багаття, здатні відлякувати комарів. Ванілін і дитячий крем: змішайте ванілін з дитячим кремом та нанесіть на шкіру. Ця суміш захистить вас від комарів. Евкаліптова олія та лимон: накапати 10 крапель олії в ємність з соком одного лимона, намазати на шкіру. Ефірні олії: змішайте ефірні олії анісу, апельсина, чайного дерева або м'яти з рослинною олією та нанесіть на шкіру.

Нагадаємо, ми підготували список порад, як захистися від надокучливих комарів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!