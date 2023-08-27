Как защититься от комаров: бюджетные средства из аптеки и народные способы

С приходом лета к утру и вечером появляются комары, которые могут значительно испортить как отдых дома, так и на природе. Для того чтобы защититься от этих надоедливых насекомых, существуют самые эффективные способы.

UAportal расскажет о них. В частности, для борьбы с комарами дома вам понадобится следующее:

Гвоздика: несколько бутонов гвоздики необходимо поместить в дольку апельсина или лимона, которые затем разложить по всей квартире. Запах гвоздики отпугивает комаров и помогает сохранить покой в помещении. Нашатырь: нужно обработать тряпку или ватный диск нашатырем и растереть его по всем поверхностям квартиры. Это средство становится надежным отталкивателем комаров. Лавровый лист: помещение можно очистить от комаров, поджег лавровый лист. Его аромат надолго удерживает комаров подальше. Коктейль из гвоздики и водки: нужно взять 10 бутонов гвоздики и залить их 100 г водки. Настаивать смесь следует в течение недели, а затем перелить в пульверизатор и, по необходимости, разбрызгать на тело.

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Средства против комаров на природе:

Можжевельник: веточки можжевельника, положенные на костер, способны отпугивать комаров. Ванилин и детский крем: смешайте ванилин с детским кремом и нанесите на кожу. Эта смесь защитит вас от комаров. Эвкалиптовое масло и лимон: накапать 10 капель растительного масла в емкость с соком одного лимона, намазать на кожу. Эфирные масла: смешайте эфирные масла аниса, апельсина, чайного дерева или мяты с растительным маслом и нанесите на кожу.

Напомним, мы подготовили список советов, как защититься от надоедливых комаров.

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