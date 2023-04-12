Як смажити страви, щоб олія не забруднила поверхні навколо плити: простий лайфхак

Плита в кухні – це місце, де ми готуємо смачні страви, але разом з цим часто стикаємося з проблемою бризок жиру, які можуть осісти на поверхнях навколо плити і залишити неприємні плями. Щоб запобігти цим незручностям, одним з ефективних способів є використання харчової плівки та фольги. Давайте розглянемо, як це можна зробити.

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Харчова плівка є досить простим, але ефективним способом захисту поверхонь від бризок жиру. Її можна легко придбати в будь-якому магазині кухонного приладдя або продуктовому магазині.

Для використання харчової плівки, потрібно виміряти потрібну кількість плівки, відрізати її відповідно до розміру поверхні, яку потрібно захистити, і приклеїти до цієї поверхні. Харчова плівка має клейку сторону, яка добре тримається на поверхні, і забезпечує надійний захист від бризок жиру, які можуть виникнути під час приготування страв на плиті.

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Таким чином можна покрити плівкою стінки навколо плити. А якщо ви хочете захистити від забруднень саму плиту, радимо використовувати жаротривку фольгу, яка не зіпсується від високої температури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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