Як значно пришвидшити ріст розсади за допомогою дешевого продукту

У березні починається посівний сезон, багато городників готують розсаду самостійно на підвіконнях. У березні висаджують насіння перцю, томатів, огірків та іншої городини, для чого використовують вже готову торф'яну суміш з магазину. Її треба підживлювати, щоб розсада краще росла. З цим допоможе один дешевий засіб.

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Більшість городників віддають перевагу землі, яку можна придбати в спеціалізованих магазинах. Такий ґрунт вже оброблений від шкідників чи хвороб і може містити певну кількість мінеральних речовин.

Якщо ж ви використовуєте землю з городу для розсади, їй необхідно доповнення корисними речовинами та знезараження.

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Часто для розсади використовують верховий торф. Ним можна заповнювати ємності для вирощування. Але поживних речовин в ньому майже немає, тому у такому випадку слід добре підживити розсаду.

Картопляний крохмаль може пришвидшити зростання розсади та зробити її міцною. У самому крохмалі немає нічого, крім вуглеводів. Ним живляться мікроорганізми, які живуть у ґрунті та допомагають рослинам розвиватися.

Завдяки крохмалю рослина краще проростатиме, а розвиток кореневої системи прискориться. Розсада зможе отримати більше поживних речовин з ґрунту.

На 10 літрів ґрунту потрібно лише 2 столові ложки з гіркою. Ретельно перемішайте та додатково полийте землю перед тим, як посіяти насіння. Поливати також потрібно перед пікіруванням рослин. Таке добриво чудово підходить і для кімнатних рослин, особливо, якщо ви хочете пересадити їх в інший горщик.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити ріст розсади помідорів та перцю.

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