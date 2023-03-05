Как значительно ускорить рост рассады с помощью дешевого продукта

В марте начинается посевной сезон, многие огородники готовят рассаду самостоятельно на подоконниках. В марте высаживают семена перца, томатов, огурцов и других овощей, для чего используют уже готовую торфяную смесь из магазина. Ее нужно подкармливать, чтобы рассада лучше росла. С этим поможет одно дешевое средство.

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Большинство огородников предпочитают землю, которую можно приобрести в специализированных магазинах. Такая почва уже обработана от вредителей или болезней и может содержать определенное количество минеральных веществ.

Если вы используете землю из огорода для рассады, ей необходимо дополнение полезными веществами и обеззараживание.

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Часто для рассады используют верховой торф. Им можно заполнять емкости для выращивания. Но питательных веществ в нем почти нет, поэтому в таком случае следует хорошо подпитать рассаду.

Картофельный крахмал может ускорить рост рассады и сделать ее крепкой. В самом крахмале нет ничего, кроме углеводов. Им питаются микроорганизмы, которые живут в почве и помогают развиваться растениям.

Благодаря крахмалу растение будет лучше прорастать, а развитие корневой системы ускорится. Рассада сможет получить больше питательных веществ из почвы.

На 10 литров грунта требуется всего 2 столовые ложки с горкой. Тщательно перемешайте и дополнительно полейте землю, прежде чем посеять семена. Поливать также нужно перед пикированием растений. Такое удобрение отлично подходит и для комнатных растений, особенно, если вы хотите пересадить их в другой горшок.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца.

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