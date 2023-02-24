Как ускорить рост рассады помидоров и перца: малоизвестный лайфхак

Сажать помидоры и перец на рассаду начинают в конце зимы и в первые весенние месяцы. Это две не очень привередливые культуры, но все же иногда рассада растет слишком медленно и выглядит болезненно, что не позволяет сажать растения в почву в запланированную дату.

Однако есть один действенный совет, что поможет ускорить рост рассады без специализированных стимуляторов роста, которые можно найти в магазинах. Профессиональные биостимуляторы могут заменить натуральный сок алоэ.

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Но не следует применять сок молодого алоэ. Самым эффективным будет сок растения, которому не менее 3 лет. Вам нужно получить жидкость из нижних листьев, для этого их нужно срезать и осторожно промыть губкой, смоченной в теплой воде.

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Затем перетрите листья алоэ до консистенции пасты. Это можно сделать из деревянной ложкой. Поместите полученный сок в емкость и накройте крышкой. Подождите 10 дней, чтобы сок настоялся. Затем следует взять 5 литров воды и развести в ней 10 столовых ложек настоянного сока алоэ.

Рассаду нужно поливать раствором регулярно. Алоэ обладает выраженными бактерицидными свойствами, а сок этого растения повысит устойчивость рассады и улучшит ее иммунитет, за счет чего помидоры и перцы будут расти быстрее и будут здоровее.

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