Зимняя обрезка сада: как правильно ухаживать за плодовыми деревьями

Зимой садоводы могут начать кронирование или обрезку плодовых деревьев. Зимняя обрезка сада, как оказывается, имеет много преимуществ.

Специалисты отмечают, что в холодный период "жизненные процессы" в деревьях замедляются, потому что растения находятся в периоде наибольшего покоя.

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Замечается, что зимой полезнее проводить обрезку, поскольку меньшая вероятность попадания в "раны" возбудителей опасных болезней или вредителей. Единственное, что нужно учесть – чтобы обрезка не производилась, если температура воздуха ниже 5-7 градусов. В таких условиях есть опасность травмировать ветки деревьев, которые становятся ломкими на морозе. Также не рекомендуется производить обрезку во время сильных снегопадов.

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Эксперты по садоводству говорят, что зимой можно обрезать в любом месяце яблони и груши, барбарис, смородину, крыжовник, малину. Не стоит трогать сливы, вишни и алычу.

Для молодых деревьев и кустарников лучше выбрать конец зимы. Главное, чтобы успеть сделать это до начала сокодвижения.

Во время зимней обрезки деревьев удаляют сухие, больные, поврежденные ветви вместе с волчками и порослью, растущей у основания дерева. Также срезают побеги, направленные внутрь кроны. Нужно удалить и перекрещивающиеся и трущиеся ветви, а старые ветви укоротить на треть.

После обрезки нужно обработать "раны" краской белого цвета или специальной пастой, которая не загустеет при низких температурах.

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Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Ее можно высаживать и весной, и осенью. Но, учитывая циклы развития этой культуры, желательно посадочные работы проводить по окончании периода вегетации.

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