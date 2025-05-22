Якою буде погода в Україні 23 травня - прогноз погоди на 23 травня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, адже вони змінюють атмосферний тиск. У дні активності Сонця дехто скаржиться на головний біль, втому та загальне погіршення настрою.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, геомагнітна ситуація найближчими днями залишатиметься загалом спокійною. У п’ятницю, 23 травня, магнітне поле буде неспокійним — рівень підніметься до 4, що сигналізує про середній рівень збурення.

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Фахівці наголошують: прогнози можуть оновлюватися щотричі на добу, тому важливо стежити за свіжими даними.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних викидів енергії на Сонці. Потоки заряджених частинок досягають Землі, порушуючи її магнітне поле. Якщо активність невелика (К-індекс 1–4), її зазвичай не відчуває більшість людей. Проте при індексі 5 і вище буря може спричинити проблеми із самопочуттям, а також перешкоди у роботі зв’язку, супутникових систем і радіочастот. При сильних бурях (К-індекс 7–8) навіть можливе спостереження полярних сяйв.

Найпоширенішими реакціями організму на магнітні бурі є головний біль, швидка втомлюваність, дратівливість і зниження концентрації. Лікування як такого не існує, але симптоми можна полегшити завдяки простим рекомендаціям.

Щоб допомогти собі в період магнітної нестабільності, варто підтримувати здоровий режим дня, добре висипатися і харчуватися збалансовано. Рекомендується уникати жирної, гострої та солоної їжі, обмежити алкоголь і каву. Корисно пити воду та трав’яні чаї, частіше бувати на свіжому повітрі, але уникати прямих сонячних променів. Легка фізична активність допоможе зберегти тонус, а контрастний душ вранці або тепла ванна ввечері — відновити сили. Також важливо уникати стресів і, за наявності хронічних захворювань, мати при собі необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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