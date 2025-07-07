Яка категорія пенсіонерів може отримати безкоштовну путівку у санаторій

Санаторне оздоровлення в Україні сьогодні обходиться недешево, і не кожен пенсіонер може собі його дозволити. Водночас для окремих категорій літніх людей держава передбачила можливість отримати путівки за державний кошт.

Про те, хто має право на таку допомогу у 2025 році та як її оформити, розповіла юристка Ольга Брус у коментарі для УНІАН. Раніше в держбюджеті передбачались кошти на оздоровлення пенсіонерів, які мають пільговий статус.

До них належали люди з інвалідністю, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, ветерани та учасники бойових дій, а також пенсіонери, нагороджені державними відзнаками. Однак з 2023 року фінансування для більшості таких категорій було припинено. У 2025 році право на безоплатну санаторну путівку зберегли лише ті пенсіонери, які повернулися з полону.

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Щоб скористатися цією можливістю, потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання або до ЦНАПу із відповідною заявою. До неї необхідно додати копії паспорта та ідентифікаційного коду, документ, який підтверджує перебування в полоні, а також медичний висновок від сімейного лікаря із зазначенням необхідного лікування.

Крім санаторного оздоровлення, пенсіонери також можуть пройти безкоштовну реабілітацію в медичних закладах, які співпрацюють із Національною службою здоров’я України. Для цього достатньо отримати електронне направлення від свого лікаря й звернутися до відповідного закладу.

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