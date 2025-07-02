Розмір пенсії визначається кількома чинниками, серед яких важливу роль відіграє набутий стаж. Крім того, значний вплив має розмір доходу особи.

Вік також є важливим фактором для виходу на пенсію, зазначає "24 Канал". Цього року, якщо людина має лише 15 років стажу, вона зможе вийти на пенсію лише в 65 років. Вийти на заслужений відпочинок раніше не вийде, оскільки для цього потрібен більший накопичений стаж для віку 60 чи 63 роки.

Розглянемо кілька прикладів, коли дохід особи становить:

мінімальну заробітну плату – 8 тисяч гривень;

середній дохід (за підсумками першого кварталу 2025 року) – 23 460 гривень.

Якщо людина виходить на пенсію у 65 років, має 15 років стажу та отримує мінімальну зарплату, її фактична пенсія складе близько 1,3 тисячі гривень.

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Проте уряд визначив мінімальний розмір пенсії, яку має отримувати кожен пенсіонер. У цьому випадку виплата буде збільшена до 3 038 гривень, тобто, пенсіонеру доплатять до мінімальної суми.

Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор

Пенсія буде вищою, якщо враховувати середній дохід за зазначених умов, і становитиме приблизно 3,9 тисячі гривень.

Яку пенсію буде отримувати українець, що накопичив 15 років стажу. Джерело: Скриншот Пенсійний калькулятор

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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