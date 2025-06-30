Пенсії українців зростуть після дня народження: обіцяють три варіанти надбавок

У 2025 році українцям можуть нарахувати додаткові виплати до пенсії після досягнення визначеного віку. Суми таких надбавок складатимуть 300, 456 або 570 гривень.

Взаємозв'язок між віком пенсіонера та розміром надбавки покликаний частково компенсувати щорічне знецінення пенсійних виплат. Як повідомляє OBOZ.UA, доплату починають нараховувати не з початку місяця, а з наступного дня після дня народження, тож перша виплата буде розрахована пропорційно до кількості днів.

У Пенсійному фонді уточнюють: якщо особа вже отримує надбавку (наприклад, 456 грн у 75 років), то після досягнення 80-річчя їй додадуть ще 114 грн. Таким чином, загальна сума доплати зросте до 570 грн.

Якщо пенсійна виплата перевищує 10 340,3 грн, надбавка не передбачена. Це стосується таких видів доплат:

від 70 до 74 років – 300 грн ;

; від 75 до 79 років – 456 грн ;

; від 80 років – 570 грн.

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У Пенсійному фонді зазначають, що одночасно отримувати кілька надбавок не можна – призначається лише одна з них. При цьому оформлювати її не потрібно: нарахування відбувається автоматично. Станом на квітень 2025 року середня пенсія за загальним порядком в Україні становила 6085,7 грн. Водночас уже в лютому фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера дорівнював 6685 грн. Це означає, що звичайний пенсіонер, який не має спеціальних виплат, не може забезпечити собі навіть базовий набір товарів і послуг для фізичного виживання.

За словами пенсійного експерта видання "На пенсії" Сергія Коробкіна, компенсаційні виплати для осіб, яким виповнилося 80 років, були запроваджені ще у квітні 2020 року. Пізніше аналогічну надбавку почали отримувати пенсіонери віком від 75 до 79 років. Останніми доплату почали призначати громадянам у віці 70–74 роки – з жовтня 2022 року.

"Встановлюється підвищення з дати, коли людина досягає певного пенсійного віку. Якщо 70 років людині виповнилося в середині місяця, то від дня народження їй встановлять доплату лише за пів місяця у розмірі приблизно 150 грн. Якщо людині виповнюється 75 років, то пенсія зростає ще на 156 грн (замість 300 встановлюють 456 грн). Якщо людині виповнюється 80 років, то пенсію збільшують ще на 114 грн (замість 456 встановлюють 570 грн)", – наголосив Сергій Коробкін.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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