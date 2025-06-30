Пенсии украинцев вырастут после дня рождения: обещают три варианта надбавок

В 2025 году украинцам могут начислить дополнительные выплаты к пенсии после достижения определенного возраста. Суммы таких надбавок будут составлять 300, 456 или 570 гривен.

Взаимосвязь между возрастом пенсионера и размером надбавки призвана частично компенсировать ежегодное обесценивание пенсионных выплат. Как сообщает OBOZ.UA, доплату начинают начислять не с начала месяца, а со следующего дня после дня рождения, поэтому первая выплата будет рассчитана пропорционально количеству дней.

В Пенсионном фонде уточняют: если человек уже получает надбавку (например, 456 грн в 75 лет), то по достижении 80-летия ему добавят еще 114 грн. Таким образом, общая сумма доплаты возрастет до 570 грн.

Если пенсионная выплата превышает 10 340,3 грн, надбавка не предусмотрена. Это касается таких видов доплат:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

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В Пенсионном фонде отмечают, что одновременно получать несколько надбавок нельзя - назначается только одна из них. При этом оформлять ее не нужно: начисление происходит автоматически. По состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия по общему порядку в Украине составляла 6085,7 грн. В то же время уже в феврале фактический прожиточный минимум для пенсионера равнялся 6685 грн. Это означает, что обычный пенсионер, не имеющий специальных выплат, не может обеспечить себе даже базовый набор товаров и услуг для физического выживания.

По словам пенсионного эксперта издания "На пенсии" Сергея Коробкина, компенсационные выплаты для лиц, которым исполнилось 80 лет, были введены еще в апреле 2020 года. Позже аналогичную надбавку начали получать пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет. Последними доплату начали назначать гражданам в возрасте 70-74 года – с октября 2022 года.

"Устанавливается повышение с даты, когда человек достигает определенного пенсионного возраста. Если 70 лет человеку исполнилось в середине месяца, то со дня рождения ему установят доплату только за полмесяца в размере примерно 150 грн. Если человеку исполняется 75 лет, то пенсия возрастает еще на 156 грн (вместо 300 устанавливают 456 грн). Если человеку исполняется 80 лет, то пенсию увеличивают еще на 114 грн (вместо 456 устанавливают 570 грн)", – отметил Сергей Коробкин.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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