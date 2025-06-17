В уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій: про що слід знати пенсіонерам

В Україні запровадили нові умови для виплати пенсій. Вони стосуються всіх громадян – незалежно від того, чи проживають вони в Україні, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

У минулому діяла постанова, що створювала труднощі для переселенців у процесі отримання пенсій – потрібно було регулярно проходити ідентифікацію, мати довідку ВПО та отримувати виплати виключно через Ощадбанк. Нині ці вимоги скасовані новим рішенням. Про це пише "24 Канал" з посиланням на Мінсоцполітики.

Раніше діяла постанова, яка створювала перешкоди для внутрішньо переміщених осіб у отриманні пенсій – обов’язковими були регулярна ідентифікація, наявність довідки переселенця та виплата коштів виключно через "Ощадбанк". Тепер ці вимоги скасовано новим нормативним актом.

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Зверніть увагу: оновлений порядок також охоплює пенсіонерів, які перебувають за межами України понад 183 дні на рік або мають статус біженця, але ще не оформили постійне місце проживання в іншій державі.

Як відбуватиметься виплата пенсій на тимчасово окупованих територіях

Водночас пенсійні виплати на тимчасово окупованих територіях здійснюватимуться за умови щорічної особистої ідентифікації до 31 грудня та наявності руху коштів на пенсійній картці не менше одного разу на півроку. Якщо ці вимоги не будуть дотримані, виплати припиняють.

Крім того, для осіб, які отримують пенсію на непідконтрольних територіях або виїхали звідти, діє ще одна умова – відсутність пенсійних виплат від Росії, що має бути підтверджено заявою до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з пенсіонерів слід обов'язково подати спеціальну заяву, щоб не залишитися без виплат.

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