Можуть забрати виплати: кому з пенсіонерів слід обов'язково подати спеціальну заяву

У 2025 році деяким українським пенсіонерам необхідно буде подати окрему заяву до Пенсійного фонду. У разі несвоєчасного звернення існує ризик втратити право на отримання пенсії.

Так, пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або залишили ці регіони, повинні до 31 грудня 2025 року подати до Пенсійного фонду України заяву, що не отримують пенсію від РФ. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

Заяву про відсутність пенсійних виплат з боку Росії можна подати одним із двох способів:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем реєстрації або проживання;

подати документ онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Усі пенсіонери, які залишили тимчасово окуповані території України, зобов’язані подати відповідну заяву, незалежно від дати виїзду – як до, так і після 24 лютого 2022 року.

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Як дистанційно подати заяву про неотримання пенсії

Юристи з громадської організації "Донбас СОС" рекомендують подавати заяву про неотримання пенсії від Росії особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду. Це дозволяє одночасно пройти ідентифікацію та підтвердити перебування на контрольованій території України.

Втім, якщо особистий візит до Пенсійного фонду неможливий, заяву можна подати дистанційно наступним чином:

Перейти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. У верхньому правому куті знайти розділ "Дистанційне інформування" та обрати його. У відповідному пункті потрібно поставити позначку біля твердження: "Не отримую пенсію в іншій країні, зокрема від пенсійних органів Російської Федерації". Далі слід натиснути кнопку "Зберегти" і підтвердити подання заяви за допомогою електронного підпису.

Заяву щодо відсутності пенсійних виплат з боку Росії можна складати у вільній формі. Водночас лист, надісланий на звичайну електронну пошту Пенсійного фонду, не розглядатиметься як офіційне звернення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні фіксується різке скорочення кількості пенсіонерів.

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